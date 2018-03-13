В республиках Донбасса начинается подготовка к новому избирательному циклу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. За годы конфликта на востоке Украины провозглашенные республики Донбасса не просто выстояли в открытом вооруженном столкновении с регулярной украинской армией, но и сумели доказать свою способность к самостоятельному государственному строительству.

Сформированным по итогам первых выборов осенью 2014 года местным органам власти в условиях военного конфликта и экономической блокады предстояло решить непростую задачу по созданию в кратчайшие сроки новых институтов управления и социального обеспечения. Сегодня можно смело говорить о том, что за отведенный избирателями четырехлетний срок власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со своей задачей в целом справились. Но теперь их ожидает не менее ответственный период.

Впереди новые выборы, и проходить они будут уже совсем в других условиях. Благодаря минским соглашениям активные боевые действия на линии соприкосновения в целом остановлены, хотя перестрелки и не прекращаются по сей день. Экономика постепенно адаптируется к разрыву традиционных торгово-промышленных связей и находит новых партнеров. Новые ориентиры развития предстоит найти и властям, ориентиры, которые будет готово поддержать почти четырехмиллионное население провозглашенных республик Донбасса.

ДНР: подготовка началась

Глава ДНР Александр Захарченко впервые заговорил о возможности вновь претендовать на этот пост еще в октябре минувшего года. В середине января он подтвердил свое решение и сообщил, что выборы состоятся осенью 2018 года. Как и ожидалось, он пойдет кандидатом от наиболее влиятельной в ДНР общественно-политической структуры - движения "Донецкая Республика".

"Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году", - сказал Захарченко, обращаясь тогда к членам движения. Кто может составить ему реальную конкуренцию на предстоящих выборах, пока говорить трудно. Никто больше о своих политических амбициях пока не заявлял.

Во время проведения первых выборов в республике в ноябре 2014 года на пост главы претендовали три кандидата. Помимо самого Захарченко, который выполнял тогда обязанности премьер-министра, в них принимали участие депутат Верховного совета ДНР Юрий Сивоконенко и заместитель председателя парламента Новороссии Александр Кофман. Захарченко победил, набрав в три раза больше голосов, чем получили оба его конкурента.

Выступая на съезде Общественного движения "Донецкая Республика" в октябре прошлого года, Захарченко уже тогда в общих чертах обрисовал круг вопросов, которым, по его мнению, надо уделять первостепенное значение.

"На ближайший год приоритетной задачей является прорыв именно в качестве нашей работы. Должен быть совершен переход от количества к качеству, к решению конкретных задач и проблем, - заявил он. - Нужно помнить всегда, что все, что мы делаем, мы делаем для людей, независимо от возраста, социальной принадлежности и даже политических взглядов. Для этого необходимо на всех уровнях усилить работу с населением".

По словам Захарченко, граждане ДНР должны знать, что со своими проблемами и предложениями всегда могут обратиться к общественному движению "Донецкая республика" и им помогут. "Донецкая республика" должна стать площадкой для выявления новых идей и обсуждения проблем, стоящих перед обществом, стартом для трудолюбивых и талантливых людей", - отметил он.

Все эти идеи должны войти в долгосрочную программу развития республики, о разработке которой глава ДНР заявил 1 марта этого года на конференции актива движения в Донбассе. По его словам, программа под названием "Сила Донбасса" станет одновременно и его предвыборной программой. Она, как уверен Захарченко, должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу, на 5-10 лет, и охватить все сферы жизни республики. К ее разработке планируется широко привлечь как экспертное сообщество, так и просто заинтересованных жителей путем проведения общественных дискуссий и круглых столов.

Буквально на следующий день стали поступать первые предложения. Среди них - установление прожиточного минимума, повышение социальных пособий и пенсий, сохранение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг как особого инструмента социальной политики государства. Предлагается также большое место в программе уделить развитию в республике систем здравоохранения и образования путем модернизации их материально-технической базы, созданию межрайонных многопрофильных больниц, повышению престижа профессии учителя, внедрению системы внешкольного образования, а также программ по поддержке и обучению перспективной молодежи, которая должна стать своего рода кадровым резервом республики.

Как ожидается, готовая программа "Сила Донбасса", с которой Захарченко пойдет на выборы, будет официально представлена в мае нынешнего года, когда состоится очередной съезд Общественного движения "Донецкая республика". При этом сам нынешний глава ДНР уже заявил, что новая программа должна стать планом развития для всего региона, потому что "народ Донбасса - един".

ЛНР: команда формируется

В отличие от соседей, в ЛНР ситуация складывается несколько иначе. Первый глава республики Игорь Плотницкий в ноябре минувшего года подал в отставку по состоянию здоровья. До проведения новых выборов решением Народного совета республики временно исполняющим обязанности главы был назначен Леонид Пасечник, возглавлявший до этого министерство госбезопасности. Он заверил, что намерен строго соблюдать положения Временного основного закона (Конституции) в части сроков проведения выборов. Уже в середине февраля этого года Пасечник на третьем общереспубликанском съезде Общественного движения "Мир Луганщине", которое он возглавил, заявил о готовности принять участие в предстоящих осенью выборах на пост главы республики.

Его возможные конкуренты пока себя не проявили. На первых выборах в 2014 году за пост главы соперничали четыре кандидата: Плотницкий, руководитель Федерации профсоюзов Олег Акимов, министр здравоохранения Лариса Айрапетян и предприниматель Виктор Пеннер.

По словам самого Пасечника, на выборах осенью текущего года Луганской народной республике предстоит прежде всего еще раз доказать свою состоятельность как государства. "Реализуя эту стратегию, мы будем слушать людей, знать их проблемы, понимать, куда в первую очередь необходимо направлять наши силы и ресурсы, - заявил он в ходе третьего общереспубликанского съезда движения "Мир Луганщине". - Уверен, что такой подход позволит нам выполнить главную политическую задачу года - обеспечить максимальное участие и победу участников движения на грядущих выборах, обеспечить широкое представительство наших членов в органах власти".

Работа над стратегией развития ЛНР также началась. По словам председателя Народного совета республики, руководителя Республиканского исполнительного комитета движения "Мир Луганщине" Дениса Мирошниченко, "разработка программы уже ведется". Пока о конкретных ее положениях ничего неизвестно, однако не вызывает сомнений, что в ее основу также будут положены усилия прежде всего по социально-экономическому развитию республики.

"Леонид Пасечник за сравнительно короткий период своей деятельности доказал, что является действенным руководителем, необходимым республике именно на данном этапе, - говорит луганский историк, кандидат философских наук Виталий Даренский. - С его приходом ускорилось решение многих проблем в экономике и социальной сфере. Заработал ряд новых предприятий, улучшился общий экономический климат, растут инвестиции, расширяются внешнеэкономические связи".

"Для этого нужна новая политическая команда, и, судя по тем изменениям, которые происходят, эта команда уже формируется и показывает свою эффективность на деле, - указал ученый в интервью Луганскому информационному центру (ЛИЦ). - Граждане республики уже заметили изменение стиля руководства и его результаты. А поскольку эти изменения непосредственно связываются с фигурой Пасечника, это говорит о том, что он имеет все шансы на победу на выборах нового главы ЛНР".

С тем, что Пасечник может рассчитывать на хороший результат на грядущих выборах согласен, и руководитель Центра социологических исследований "Особый статус", кандидат политических наук Александр Проценко. "Хотя говорить об уровне электоральной поддержки пока рано, тем не менее уже проявившиеся черты его образа как политического лидера, а также поддержка со стороны наиболее влиятельного общественного движения в республике позволяют предположить, что он имеет большой потенциал поддержки среди избирателей", - считает эксперт.

Новые реалии

Очередной избирательный цикл в ДНР и ЛНР станет отражением новой социально-политической реальности, уверен Даренский. "Эта реальность обусловлена как внутренними предпосылками, так и внешнеполитическими факторами, - заявил он. - Завершен период послевоенного восстановления и перехода к периоду относительно мирного развития как в экономической, так и в политической сферах. Все это говорит о том, что нужно переходить от "восстановительной" психологии, к психологии роста и развития".

Даренский напомнил о ситуации, в которой проходили первые выборы в ноябре 2014 года. "Тогда, как мы помним, еще в условиях активной фазы боевых действий и внезапно ударившего мороза, была невиданная явка людей на выборы, стояли многочасовые очереди - люди понимали, что нужно поддержать республики в самый трудный момент, - продолжал он. - Такое чувство есть у граждан и сейчас. Однако с тех пор ситуация изменилась радикально - мы фактически вернулись к нормальной жизни и думаем уже не о выживании, а о развитии".

Поэтому, считает историк, на эти выборы кандидаты должны идти с хорошо продуманными и внятно сформулированными программами действий. "Это требование нового этапа жизни, которое нужно учитывать в первую очередь в государственном строительстве. На мой взгляд, главное, что должно звучать в этих программах, это тезис о том, что период восстановления и "ручного управления" закончился, начинается период долгосрочных стратегических программ развития. Люди будут доверять только той власти, которая предложит четкий алгоритм развития республики с конкретными сроками его исполнения", - подчеркнул Даренский.

Внешнеполитические факторы, по мнению ученого, также стимулируют переход к новому этапу. "Принципиальное игнорирование Украиной минских соглашений предоставляет нам полную свободу действий в сфере государственного строительства - и выборы, и законодательство нам не нужно согласовывать с Украиной просто потому, что она сама от этого согласования принципиально отказывается, - заметил он. - Поэтому наши выборы в этих условиях абсолютно легитимны".

"Кроме того, сам факт выборов в республиках очень важен и для повышения их международного авторитета, - уверен Даренский. - Нужно показать, что мы не находимся лишь в пассивном ожидании, а за нас якобы все решает "нормандская четверка". Нет, мы всегда развиваемся сами, своими силами, независимо от того, что там думают другие".

"Это и есть главный фактор нашей самостоятельности, - уверен он. - Именно таким образом наши республики уже с самого начала своего существования позиционируют себя на международной арене. И нужно этот принцип развивать и дальше. Самое главное теперь - не упустить благоприятный момент для нашего политического развития, использовать его для выхода на новый уровень суверенитета".

В том, что предстоящие выборы только подтвердят и даже повысят легитимность власти в республиках, убежден и директор Института философии и социально-политических наук Луганского национального университета имени Владимира Даля профессор, доктор философских наук Владимир Шелюто.

"Если раньше необходимость проведения выборов обсуждалась с учетом надежды на выполнение Украиной минских соглашений, то теперь, после принятия закона "о реинтеграции Донбасса", в котором минские соглашения даже не упоминаются, а, напротив, не исключается возможность военного разрешения конфликта по хорватскому сценарию, такая надежда кажется эфемерной, - сказал он в беседе с корреспондентом ЛИЦ. - В этих условиях структуры власти в республиках должны быть в максимальной степени легитимизированы. Даже если эту легитимность не признает Украина, частичную легитимность власти в республиках Донбасса после проведения выборов вполне могут признать другие страны".

Точные даты предстоящих выборов пока не объявлены. Первые выборы в обеих республиках прошли синхронно - 2 ноября 2014 года. Тогда на них одновременно избирались главы республик и депутаты местных парламентов. Согласно местному законодательству срок их полномочий ограничен четырьмя годами.