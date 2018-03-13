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Еврокомиссия выразила солидарность с Лондоном по делу о нападении на Скрипаля

Международная панорама
13 марта, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Первый зампред ЕК Франс Тиммерманс считает важным, чтобы ответственные за произошедшее "ясно увидели однозначную и непоколебимую солидарность в рамках ЕС"

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Об этом во вторник сообщает агентство France-Presse.

"Чрезвычайно важно, чтобы ответственные [за инцидент] ясно увидели однозначную и непоколебимую солидарность в рамках ЕС в том, что должны понести наказание за то, что совершили", - приводит агентство слова первого зампреда Еврокомиссии Франса Тиммерманса во время его выступления в Европарламенте в Страсбурге.

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12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

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