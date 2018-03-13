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Вызванный по делу Скрипаля посол Великобритании прибыл в МИД РФ

Международная панорама
13 марта, 16:16 дата обновления: 13 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Лори Бристоу обсудит с Владимиром Титовым, первым замминистра иностранных дел РФ, призыв Терезы Мэй к Москве по делу Скрипаля

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Дипломат был вызван в связи с обвинениями Лондона в причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лори Бристоу намерен во вторник в Министерстве иностранных дел России подчеркнуть призыв к Москве премьер-министра Британии Терезы Мэй по делу Сергея Скрипаля. Об этом говорится в сообщении британского посольства в РФ, размещенном на странице диппредставительства в Twitter.

"Сегодня в Москве посол Лори Бристоу проведет встречу с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым, чтобы еще раз подчеркнуть призыв премьер-министра Мэй объяснить использование на территории Великобритании произведенного Россией нервно-паралитического вещества", - сообщили в посольстве.

Ранее в российском дипведомстве заявили, что глава британской дипмиссии в Москве вызван в МИД РФ.

Как заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия не имеет никакого отношения к этому отравлению. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал он.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно- паралитическое вещество было разработано в России.
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Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза Бристоу, Лори Лавров, Сергей Викторович Титов, Владимир Геннадиевич
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