Вызванный по делу Скрипаля посол Великобритании прибыл в МИД РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Дипломат был вызван в связи с обвинениями Лондона в причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лори Бристоу намерен во вторник в Министерстве иностранных дел России подчеркнуть призыв к Москве премьер-министра Британии Терезы Мэй по делу Сергея Скрипаля. Об этом говорится в сообщении британского посольства в РФ, размещенном на странице диппредставительства в Twitter.

Сегодня в Москве Посол Лори Бристоу проведет встречу с Первым замминистра иностранных дел РФ В. Титовым, чтобы еще раз подчеркнуть призыв премьер-министра Мэй объяснить использование на территории Великобритании произведенного Россией нервно-паралитического вещества. — UKinRussia (@ukinrussia) 13 марта 2018 г.

"Сегодня в Москве посол Лори Бристоу проведет встречу с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым, чтобы еще раз подчеркнуть призыв премьер-министра Мэй объяснить использование на территории Великобритании произведенного Россией нервно-паралитического вещества", - сообщили в посольстве.

Ранее в российском дипведомстве заявили, что глава британской дипмиссии в Москве вызван в МИД РФ.

Как заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия не имеет никакого отношения к этому отравлению. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал он.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно- паралитическое вещество было разработано в России.