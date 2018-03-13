Что известно о Джине Хэспел — первой женщине во главе ЦРУ

"Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, выбранной на этот пост. Поздравляю всех!" — написал президент США Дональд Трамп в Twitter 13 марта. Всю свою карьеру Джина Хэспел посвятила секретной службе, и большая часть ее биографии засекречена. Какую репутацию она заработала за годы службы в ЦРУ — в материале ТАСС.

Секретная тюрьма в Таиланде

Хэспел работает в системе ЦРУ с 1985 года. В 2002 году Хэспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ "Глаз кошки" в Таиланде, где содержались члены запрещенной в РФ террористической сети "Аль-Каида".

Одного из заключенных, Абу Зубайду, лишали сна, применяли к нему незаконные пытки (в том числе печально известная пытка водой). В 2005 году Хэспел в экстренном порядке инициировала уничтожение видеозаписей допросов, проводившихся в Таиланде.

Вверх по карьерной лестнице

После Таиланда Хэспел сменила несколько должностей. Долгое время она была начальником штаба руководителя Контртеррористического центра ЦРУ (CIA Counterterrorism Center). В 2013 году была назначена руководителем Национальной секретной службы (National Clandestine Service — NCS). Правда, этой должности она быстро лишилась из-за критики в ее адрес, связанной с ее прошлым и пытками заключенных в Таиланде.

Наконец, в феврале 2017 года Трамп назначил Хэспел заместителем Майкла Помпео, чем вызвал бурю негодования среди членов Демократической партии США. А через год — 13 марта 2018 года — объявил о том, что Хэспел станет первой женщиной на посту директора ЦРУ.

Медали и отзывы

Хэспел обладает по меньшей мере четырьмя американскими медалями различной степени. Среди них — Президентская ранговая премия (Presidential Rank Award) — высочайшая награда США за гражданскую службу.

По мнению Майкла Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США, Джина Хэспел — "образцовый офицер разведки и преданный патриот" с более чем 30-летним опытом работы в ЦРУ.

Сама Хэспел успела поблагодарить президента Дональда Трампа за "предоставленную возможность" возглавить разведывательное ведомство.

Александр Мосесов