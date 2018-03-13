Источник: Великобритания в среду рассмотрит меры против РФ в связи с делом Скрипаля

ЛОНДОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Власти Великобритании рассмотрят в среду меры в отношении России в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник источник в канцелярии премьер-министра Великобритании.

"Заседание Совета национальной безопасности состоится в среду. Его участники рассмотрят этот вопрос [мер против РФ]", - сказал источник.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта, согласно заявлению британских властей, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, как заявила Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.