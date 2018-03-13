Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео

"Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем, — сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. — Работать он будет фантастически!" Помпео, как и его предшественник Рекс Тиллерсон, вступает на новый пост с практически нулевым дипломатическим опытом, но в отличие от экс-госсекретаря за спиной у бывшего цэрэушника долгие годы работы в Вашингтоне. ТАСС рассказывает о биографии нового руководителя внешнеполитического ведомства США, его карьерном пути и политических взглядах.

Из Калифорнии на границу с ГДР

Майкл Помпео родился 30 декабря 1963 года в небольшом калифорнийском городе Ориндж. Окончил школу "Лос-Амигос" в соседнем городе Санта-Ана третьим по успеваемости из 285 учеников. В возрасте 19 лет он поступил в знаменитую военную академию в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Из 973 выпускников академии в 1986 году Помпео оказался лучшим студентом и получил степень в машиностроении.

Сразу после окончания военной академии началась его служба в армии США, которой Помпео посвятил пять лет жизни. В 1991 году Помпео уволился из армии в ранге капитана, отслужив на границе Федеративной Республики Германия (ФРГ) с Германской Демократической Республикой (ГДР).

Из Гарварда в космическую промышленность

После службы в армии Помпео поступил в один из самых престижных вузов мира — Гарвардский университет. В 1994 году он получил степень доктора юридических наук (Juris Doctor) в Гарвардской школе права. Во время учебы работал редактором в журнале Harvard Law Review. Следующие два с половиной года Помпео посвятил работе в юридической фирме Williams & Connolly в Вашингтоне, округ Колумбия.

В возрасте 34 лет он основал компанию Thayer Aerospace & Private Security, специализирующуюся на производстве комплектующих для авиационной, оборонной и космической промышленности. В компании проработал вплоть до 2006 года и, продав свою долю в Thayer, перешел на должность президента Sentry International, производителя нефтяного оборудования. В 2010 году в связи с началом политической карьеры ушел из Sentry International.

Из Конгресса в ЦРУ

В 2010 году Помпео, не имевший никакого опыта в политике, сумел победить сначала на праймериз в Республиканской партии, а после — набрать на выборах в Палату представителей от 4-го избирательного округа штата Канзас 58,8%.

Трижды переизбирался (срок полномочий конгрессмена в Палате представителей — два года), побеждая соперников из Демократической партии с отрывом более чем в 30%. Состоял в комитете Палаты представителей по энергетике и торговле, а также в постоянном специальном комитете Палаты по разведке (в подкомитете по ЦРУ).

В 2014 году он вошел в состав специального комитета, расследовавшего нападение на консульство США в ливийском Бенгази 11 сентября 2012 года, в результате которого погибло четверо граждан США, в том числе посол Джон Кристофер Стивенс. Помпео и его однопартиец сенатор Джим Джордан выступили с докладом, критикующим действия госсекретаря Хиллари Клинтон по обеспечению безопасности американских учреждений в стране, а также обвинили ее в сокрытии правдивой информации о событиях в Ливии.

В ноябре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Помпео на пост директора ЦРУ. Помпео был утвержден Сенатом США по результатам голосования (66 "за" и 32 "против") и официально приведен к присяге вице-президентом 23 января 2017 года. В должности директора ЦРУ он обязался следовать закону о запрете пыток, осведомлять о деятельности управления спецкомитет Сената по разведке, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения.

Внутриполитические взгляды

Помпео принадлежит к консервативно-либертарианскому движению внутри "партии слона" — Движению чаепития, активизировавшемуся в 2009 году и выступающему за снижение налогов и государственных затрат.

По большинству внутриполитических вопросов Помпео полностью разделяет взгляды, типичные для основной массы республиканцев. В частности, новый глава ЦРУ выступал против абортов, недавно отмененной Трампом реформы здравоохранения Барака Обамы, он не верит в глобальное потепление и является противником ограничений на владение огнестрельным оружием.

После теракта во время Бостонского марафона в США в апреле 2013 года Помпео на одном из заседаний Палаты представителей обвинил лидеров исламского духовенства в том, что они недостаточно осуждают атаки террористов, предположив также, что они могут поощрять подобные действия. Тогда американские СМИ окрестили его "борцом с исламом". Внешнеполитические взгляды На посту главы ЦРУ Помпео утверждал, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции в мире", а также "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому "Исламского государства" (ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ). В июле 2017 года, выступая на конференции по вопросам безопасности в Аспене в Колорадо, Помпео заявил, что Москва решила присоединиться к урегулированию сирийского кризиса только ради того, чтобы в очередной раз "насолить" США. Помимо этого он отметил, что "решение пустить русских" в Сирию значительно изменило расклад сил в регионе и "ухудшило" положение его жителей. При этом глава ЦРУ не ответил на вопрос, является ли Россия врагом США, подчеркнув, что это "сложная" тема. Помпео также говорил, что Китай "создает реальную напряженность в мире", а Иран назвал крупнейшим "государственным спонсором терроризма", укрепляющим позиции на Ближнем Востоке. Александр Мосесов, Артур Громов