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Трамп полагает, что за отравлением Скрипаля стоит РФ

Международная панорама
13 марта, 16:46 дата обновления: 13 марта, 17:25 UTC+3

Президент США также сообщил, что во вторник проведет беседу с премьером Великобритании, где, в частности, обсудит дело Скрипаля

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что, исходя из имеющихся у следствия по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери доказательств, за этим, вероятно, стоит Россия.

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Такое мнение он выразил во вторник журналистам у Белого дома.

Мне кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них [британцев] есть. Я не знаю, пришли ли они к какому-то выводу", - сказал он.

Президент сообщил, что проведет во вторник беседу с премьером Великобритании, обсудит в том числе дело Скрипаля.

Трамп также пообещал, что американская администрация осудит того, кто стоит за отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской военной разведки, завербованного в свое время западными спецслужбами, Сергея Скрипаля. 

"[Премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй будет со мной сегодня говорить. Насколько я понимаю, они считают, что это была Россия. И я, разумеется, восприму это заключение как факт", - сказал американский лидер.

"Мы сегодня побеседуем с британцами. Я сегодня побеседую с Терезой Мэй. И как только мы установим все факты, если мы с ними (британцами) согласимся, то мы осудим Россию или того, кто бы им (виновным) ни оказался", - заявил Трамп.

"Но я еще с ней (Мэй) не говорил, я с ней сегодня побеседую", - повторил президент США.

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