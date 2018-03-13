СМИ: сирийские войска обнаружили опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие в ходе операции по зачистке населенного пункта Шейфуния в Восточной Гуте обнаружили на базе боевиков подпольный цех с опасными химическими материалами, которые использовались для производства отравляющих веществ, в том числе газа хлор.

Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, террористы "готовили по заказу своих зарубежных покровителей инсценировку с применением отравляющих веществ".

1 марта источник в командовании ВС республики уже предупреждал о том, что террористы из группировок Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Ахрар аш-Шам" и "Фейлак ар-Рахман" планируют применить в Восточной Гуте газ хлор. По данным источника, "боевикам поступило указание из-за рубежа применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии, чтобы затем США, Великобритания и другие страны Запада возложили вину на Дамаск за использование химоружия против мирного населения".