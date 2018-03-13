Трамп заявил, что самостоятельно принял решение о встрече с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп консультировался со многими людьми по поводу возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако решение на этот счет принял самостоятельно. Американский лидер рассказал об этом во вторник журналистам перед Белым домом.

"Я принял это решение самостоятельно. [Госсекретаря] Рекса [Тиллерсона] на тот момент не было в стране. Я принял решение по Северной Корее, консультируясь с множеством людей, но принял его самостоятельно", - сказал глава государства.

Выступая перед журналистами 8 марта у Белого дома, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи указал, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить во время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.