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Трамп заявил, что самостоятельно принял решение о встрече с лидером КНДР

Международная панорама
13 марта, 18:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

При этом президент отметил, что успел проконсультироваться по этому вопросу со многими людьми

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп консультировался со многими людьми по поводу возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако решение на этот счет принял самостоятельно. Американский лидер рассказал об этом во вторник журналистам перед Белым домом.

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"Я принял это решение самостоятельно. [Госсекретаря] Рекса [Тиллерсона] на тот момент не было в стране. Я принял решение по Северной Корее, консультируясь с множеством людей, но принял его самостоятельно", - сказал глава государства.

Выступая перед журналистами 8 марта у Белого дома, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи указал, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить во время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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