Британский регулятор допустил лишение RT лицензии в связи с делом Скрипаля

ТАСС, 13 марта. Британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании RT лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стояла Россия. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Ofcom.

"После заявления премьер-министра в Палате общин вчера Ofcom заявил, что он рассмотрит последствия для лицензии RT на вещание после дальнейших заявлений премьер-министра", - сказано в документе.

"Мы обратились сегодня в [компанию] ANO TV Novosti, которая является держателем лицензии на вещание на территории Соединенного Королевства RT, которая финансируется из бюджета Российской Федерации. В этом письме пояснялось, что если следственные органы Великобритании установят случай неправомерного применения силы российским государством против Соединенного Королевства, то мы будем считать уместным, согласно нашим текущим обязанностями, убедиться в том, что работа RT соответствует существующим стандартам", - заявляют в Ofcom.