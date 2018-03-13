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Генерал США признал, что Асад побеждает в гражданской войне в Сирии

Международная панорама
13 марта, 18:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

Генерал США отказался отвечать на вопрос о том, продолжают ли США настаивать на уходе сирийского президента со своего поста

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Правительственные войска побеждают в гражданской войне в Сирии. Об этом во вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил (ВС) заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

"Что касается гражданской войны, то, как представляется, здесь преобладает режим (сирийского президента Башара Асада - прим. ТАСС)", - отметил он, отвечая на вопрос законодателей, кто побеждает в войне.

Представители оппозиции действующей власти, по версии Вотела, остались только в Восточной Гуте (пригороде Дамаска) и Идлибе, где они "по-прежнему контролируют некоторую территорию". "Поэтому они создают некоторую угрозу режиму", - сказал он, добавив, что Дамаску оказывает поддержку Тегеран и Москва.

При этом он отказался отвечать на вопрос сенаторов, сможет ли оппозиция "свергнуть Асада в течение следующего года". Генерал также не стал отвечать на вопрос о том, продолжают ли США настаивать на уходе сирийского президента со своего поста.

Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем и не допустить разрастания мятежа, но политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа (прежде всего со стороны Саудовской Аравии, Катара, Турции, США и ряда стран ЕС) способствовала эскалации конфликта.

За время вооруженного противостояния, по данным ООН, более 330 тыс. человек погибли и около 13 млн стали беженцами (до начала войны население Сирии насчитывало 22 млн человек).

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