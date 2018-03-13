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Демократы надеются на ужесточение курса США по России при Помпео во главе Госдепа

Международная панорама
13 марта, 18:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер назвал увольнение госсекретаря Тиллерсона показателем того, что "нестабильность администрации практически в каждой области ослабляет Америку"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Отставка Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США и назначение вместо него Майкла Помпео должна привести к ужесточению курса администрации президента Дональда Трампа по отношению к России и ее руководству. Как передает агентство AP, об этом заявил во вторник лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер.

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Он назвал увольнение Тиллерсона показателем того, что "нестабильность администрации практически в каждой области ослабляет Америку".

"Если [назначение Помпео] подтвердится, то мы надеемся, что Помпео начнет все с чистого листа и начнет ужесточать наш политический курс в отношении России и Путина", - заявил Шумер.

О решении Трампа уволить Тиллерсона с поста госсекретаря США было объявлено ранее во вторник. Кандидатом на эту должность выдвинут Майкл Помпео, который до сих пор являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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