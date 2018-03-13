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Reuters: сенатор Коркер надеется на утверждение Помпео госсекретарем уже в апреле

Международная панорама
13 марта, 18:16 UTC+3

Председатель комитета по иностранным делам Сената США не предвидит проблем для утверждения экс-директора ЦРУ на новую должность

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ТАСС, 13 марта. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената США Боб Коркер (республиканец, штат Теннеси) пообещал Майклу Помпео как можно скорее провести процедуру его утверждения на посту госсекретаря верхней палатой Конгресса США. Об этом передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на высказывания Коркера.

Глава сенатского комитета надеется, что слушания в Сенате по вопросу о назначении Помпео состоятся в апреле. Коркер добавил, что не предвидит никаких проблем для утверждения экс-директора ЦРУ на должности главы Госдепа.

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