СМИ: ВВС США решили свести к минимуму общение с прессой

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. ВВС США сокращают число журналистских аккредитаций, ограничивают количество интервью и визитов сотрудников СМИ на военно-воздушные базы. К тому же всем офицерам ВВС, отвечающим за связи с общественностью, придется пройти переподготовку для "лучшего осознания" границ дозволенного в общении с журналистами. Об этом сообщила во вторник газета Defense News.

Все эти меры, как разъяснили изданию источники, принимаются в целях обеспечения "операционной безопасности", однако как представители СМИ, так и некоторые американские законодатели усмотрели в этом завуалированную попытку командования ВВС максимально ограничить для общественности доступ к информации о происходящем в военно-воздушном флоте страны, отмечает издание.

Согласно директиве командования ВВС от 1 марта, попавшей в распоряжение Defense News, всем сотрудникам по связям с общественностью и офицерам, включая командиров авиационного крыла, надлежит пройти новый курс подготовки для овладения навыками того, как не допускать утечек конфиденциальной информации. К дальнейшему общению с прессой, как пишет газета, они будут допускаться лишь после прохождения такой переподготовки. А для недопущения нежелательных контактов с репортерами в ВВС даже рассматривается возможность введения полного запрета на общение военнослужащих с прессой на период в 120 дней, сообщила газета.

Рост "информационной бюрократии"

По ее данным, это уже третья за последние полтора года директива, представленная в Министерстве обороны США с целью ограничения несанкционированных "общественных контактов" военнослужащих. Такие меры, сетует Defense News, способствуют росту "информационной бюрократии, при которой публикация даже самых безобидных заметок, представляющих общественный интерес, требует одобрения на уровне четырехзвездных генералов".

Соответствующая "переподготовка" личного состава военно-воздушных сил, как сообщил газете бригадный генерал Эд Томас, возглавляющий в ВВС службу общественных связей, может быть завершена "в течение предстоящих недель". "В нынешних сложных информационных условиях, характеризующихся конкуренцией между великими державами, мы и далее будем обеспечивать максимально возможную прозрачность наших действий, обеспечивая при этом сохранность конфиденциальной информации, касающейся наших операций и возможностей", - сказал он. Генерал утверждал, что все это делается в интересах общественности, которая должна это понять и должным образом оценить.

Однако конгрессмен Майкл Галлахер (демократ, от штата Висконсин) расценил эту "переподготовку" в ВВС как еще одно проявление наметившейся в Министерстве обороны США тенденции к большей закрытости этого ведомства. "Я полностью поддерживаю нацеленность национальной оборонной стратегии на конкуренцию между великими державами, - заявил он газете. - Но именно из-за усиления вызовов, стоящих перед нами, транспарентность приобретает как никогда важное значение. Я опасаюсь того, что, отказавшись от обсуждения проблем, мы только лишим общественность возможности участия в их решении".