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WSJ: помощника Трампа уволили по соображениям безопасности

Международная панорама
13 марта, 19:50 дата обновления: 13 марта, 20:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

По данным издания, охранники вывели Джона Макэнти из Белого дома, "не разрешив ему собрать личные вещи и надеть куртку"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Один из самых давних помощников президента США Дональда Трампа - Джон Макэнти - был уволен по соображениям безопасности. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания в администрации, Макэнти в понедельник вывели из Белого дома охранники. Ему не разрешили собрать личные вещи и не дали надеть куртку. По каким именно причинам его отстранили от должности, пока не уточняется, говорится лишь, что речь идет о некой проблеме в сфере безопасности. "Он [Макэнти] дал понять коллегам, что имелся вопрос, касающийся его биографии", - отмечается в публикации.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась разъяснить ситуацию. "Мы не предоставляем комментариев по личным вопросам", - сказала она. Сам Макэнти не отвечает на звонки журналистов.

Министерство внутренней безопасности США полагает, что Макэнти может быть причастен к финансовым махинациям, сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, эти подозрения не имеют отношения к Трампу. В связи с расследованием Макэнти лишили доступа в Белый дом.

В публикации говорится, что Макэнти является "одним из самых давних советников Трампа" и работал на него с самого начала предвыборной кампании республиканца. Издание констатирует, что имя Макэнти не было широко известно, но он почти постоянно сопровождал Трампа в течение последних трех лет. В число его обязанностей, в частности, входила передача личных сообщений Трампу в Белый дом.
 

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