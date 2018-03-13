WSJ: помощника Трампа уволили по соображениям безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Один из самых давних помощников президента США Дональда Трампа - Джон Макэнти - был уволен по соображениям безопасности. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания в администрации, Макэнти в понедельник вывели из Белого дома охранники. Ему не разрешили собрать личные вещи и не дали надеть куртку. По каким именно причинам его отстранили от должности, пока не уточняется, говорится лишь, что речь идет о некой проблеме в сфере безопасности. "Он [Макэнти] дал понять коллегам, что имелся вопрос, касающийся его биографии", - отмечается в публикации.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась разъяснить ситуацию. "Мы не предоставляем комментариев по личным вопросам", - сказала она. Сам Макэнти не отвечает на звонки журналистов.

Министерство внутренней безопасности США полагает, что Макэнти может быть причастен к финансовым махинациям, сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, эти подозрения не имеют отношения к Трампу. В связи с расследованием Макэнти лишили доступа в Белый дом.

В публикации говорится, что Макэнти является "одним из самых давних советников Трампа" и работал на него с самого начала предвыборной кампании республиканца. Издание констатирует, что имя Макэнти не было широко известно, но он почти постоянно сопровождал Трампа в течение последних трех лет. В число его обязанностей, в частности, входила передача личных сообщений Трампу в Белый дом.

