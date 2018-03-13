Reuters: эксперты ООН отметили важную роль Facebook в разжигании ненависти в Мьянме

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Эксперты ООН по правам человека заявили во вторник, что социальная сеть Facebook сыграла важную роль в качестве средства разжигания ненависти по отношению к мусульманскому меньшинству рохинджа в ходе конфликта в Мьянме. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Боюсь, что Facebook сейчас превратился в зверя вместо того, чем он должен был быть изначально", - приводит агентство слова спецдокладчика ООН по Мьянме Янги Ли. "Соцсеть использовалась для распространения публичных сообщений, однако мы знаем, что [мьянманские] буддисты-ультранационалисты имеют свои собственные страницы в Facebook и действительно разжигают ненависть и призывают к насилию против мусульман-рохинджа или других этнических меньшинств". Как добавляет Reuters, глава миссии ООН по сбору фактов в Мьянме Марзуки Дарусман также заявил об "определяющей роли" соцсети в распространении призывов к вражде.

Представитель Facebook сообщил телерадиовещательной корпорации Би-би-си, что компания осознает серьезность этих процессов и проводит интенсивную работу по повышению безопасности в мьянманском сегменте сообщества. В частности, Facebook создала специальную "страницу безопасности" для Мьянмы, на которой размещены правила безопасности и советы по борьбе с травлей и ненавистью в соцсети.

Российская делегация 12 марта отказалась участвовать в обсуждении докладов о ситуации в Мьянме, представленных на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве спецдокладчиком Янги Ли и Миссией по сбору фактов, возглавляемой Марзуки Дарусманом. Представитель российской делегации Евгений Устинов подверг критике их деятельность, обратив внимание на двойные стандарты в подходе к правам человека и неэффективность расходования средств ООН.

25 августа прошлого года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек. По данным ООН, из Мьянмы в Бангладеш бежали около 700 тысяч рохинджа.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.