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Представитель генсека ООН: Гутерриш рассчитывает на позитивные отношения с Помпео

Международная панорама
13 марта, 20:42 UTC+3 ООН ООН 13, марта. /ТАСС

По словам Стефана Дюжаррика, генсек ООН "всегда ценил отношения, которые у него сложились с Тиллерсоном"

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ООН, 13 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял к сведению решение президента США Дональда Трампа отправить в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона и ждет, что у него сложатся позитивные отношения с его преемником. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Решение, объявленное Трампом - это решение правительства США, мы не будем его комментировать. Генеральный секретарь несколько раз говорил по телефону и лично встречался с Тиллерсоном. Он всегда ценил отношения, которые у него сложились с Тиллерсоном, я думаю, это были очень хорошие, позитивные отношения. Генеральный секретарь желает Тиллерсону успехов и, конечно, рассчитывает на позитивные отношения с его преемником".

О решении Трампа уволить Тиллерсона с поста госсекретаря США было объявлено ранее во вторник. Кандидатом на эту должность выдвинут нынешний директор ЦРУ Майклом Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Гутерриш, Антониу Помпео, Майкл (Майк)
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