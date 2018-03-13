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В ФРГ заявили, что Меркель серьезно отнеслась к оценке Мэй инцидента в Солсбери

Международная панорама
13 марта, 20:23 UTC+3

Федеральный канцлер Германии также назвала справедливыми вопросы Лондона к Москве

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БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Великобритании Терезой Мэй, в ходе которого выразила обеспокоенность в связи с нападением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявил во вторник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер жестко осудила это преступление и заверила в том, что она чрезвычайно серьезно восприняла оценку британского правительства по вопросу российской ответственности за нападение", - отметил Зайберт.

Меркель в ходе беседы также заявила, что Россия теперь должна "быстро дать ответы на справедливые вопросы британского правительства", добавил пресс-секретарь кабмина.

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Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела
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