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Тиллерсон заявил, что изоляция РФ не отвечает ничьим интересам

Международная панорама
13 марта, 21:30 дата обновления: 13 марта, 22:00 UTC+3

При этом госсекретарь призвал Москву подумать о том, отвечают ли ее действия интересам российского народа и мира в целом

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Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

© REUTERS/Leah Millis

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Текущий курс России чреват ее изоляцией на мировой арене, а подобная ситуация не отвечает ничьим интересам. С таким заявлением выступил во вторник Рекс Тиллерсон, отправленный в отставку с поста госсекретаря США президентом Дональдом Трампом.

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Биография экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона

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"<...> И много работы остается в плане того, чтобы ответить на вызывающие тревогу поведение и действия со стороны российского правительства. Россия должна тщательно взвесить, отвечают ли ее действия интересам российского народа и мира в целом. Продолжение движения по текущей траектории, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции. А эта ситуация не отвечает ничьим интересам", - считает Тиллерсон.

Госсекретарь также заявил о необходимости США проделать еще много работы, чтобы определить природу дальнейших отношений с Китаем.

"Много работы остается проделать, чтобы четко определить природу наших будущих отношений с Китаем, как мы будем вести дела друг с другом на протяжении следующих 50 лет", - отметил он.

Тиллерсон также заявил о необходимости "обеспечить период процветания для народов [США и Китая], в течение которого не будет конфликтов между двумя очень могущественными странами".

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