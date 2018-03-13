Тиллерсон: полномочия госсекретаря США будет временно исполнять Джон Салливан

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан будет временно исполнять полномочия главы Госдепартамента, пока Сенат Конгресса США не утвердит на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майкла Помпео. Об этом заявил журналистам Рекс Тиллерсон, отправленный во вторник американским лидером Дональдом Трампом в отставку с должности госсекретаря.

"Начиная с конца этого дня я делегирую все полномочия госсекретаря заместителю Салливану", - отметил он, добавив, что официально завершит пребывание на посту шефа американской дипломатии "в полночь 31 марта".

Все это время, по словам Тиллерсона, он будет "решать административные вопросы", связанные с его уходом с этой должности, а также "обеспечивать плавную и организованную передачу дел" Помпео, когда "страна продолжает сталкиваться со значительными политическими проблемами и вызовами национальной безопасности". Он также призвал заместителей госсекретаря США и исполняющих их обязанности "оставаться на своих должностях и продолжать работу в Госдепартаменте".

Тиллерсон рассказал, что встретится с сотрудниками внешнеполитического ведомства и поблагодарит их за проделанную работу. "Я возвращаюсь к частной жизни, как частное лицо, как гордый американец, который гордится возможностью послужить своей стране", - заключил экс- руководитель нефтяной компании Exxon Mobil. Зачитав заранее подготовленное заявление, Тиллерсон покинул зал для брифингов Госдепартамента, отказавшись отвечать на вопросы прессы.

О решении Трампа уволить Тиллерсона с поста госсекретаря США было объявлено ранее во вторник. Кандидатом на эту должность выдвинут нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Обстоятельства увольнения

Тиллерсон рассказал, что в начале дня провел телефонный разговор с Трампом, который находился на тот момент на президентском борту "номер один", а также с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, "чтобы обеспечить ясность в отношении ближайших дней".

По данным американских СМИ, Келли 9 марта оповестил Тиллерсона о планах Трампа попросить его освободить свою должность, однако не уточнил, когда это произойдет. При этом источник телеканала ABC в Госдепартаменте сообщил, что Тиллерсон узнал о своей отставке только из сообщения Трампа в Twitter во вторник. Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин заявил, что Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря, а Трамп не разъяснил, почему решил отстранить его.

Из-за таких высказываний Белый дом принял решение уволить Голдстина. Его заявление представляло собой фактически яркий пример нарушения субординации. В нем буквально говорилось, что у Тиллерсона "были все намерения оставаться" на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился "осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности", а также "наладил... отношения с коллегами" в других странах мира. "Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему не известна причина [отставки]", - гласило заявление Голдстина.

Трамп ранее через свой Twitter объявил об увольнении Тиллерсона и выдвижении на пост госсекретаря США кандидатуры Майкла Помпео, который до настоящего времени являлся директором ЦРУ. В новом качестве кандидатура Помпео должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Как ожидается, слушания, на которых будет рассматриваться кандидатура Помпео, пройдут в комитете по иностранным делам Сената в апреле.