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В США правозащитники заявили о поддержке пыток директором ЦРУ и его заместителем

Международная панорама
13 марта, 21:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

Представители правозащитной организации HRW обеспокоены тем, что на ключевые должности, "влияющие на репутацию США в мире", Трамп выдвинул кандидатов, поддерживающих пытки

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Директор ЦРУ Майкл Помпео, ставший кандидатом на пост госсекретаря США, а также его первый заместитель Джина Хэспел, которая, как планируется, будет руководить американским разведывательным ведомством, считали допустимыми пытки. Об этом заявили во вторник представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

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Как написал в своем Twitter исполнительный директор HRW Кеннет Рот, как у Помпео, так и Хэспел "прошлое связано с пытками". Он разместил в своем микроблоге недавние доклады организации, в которых приводится информация на этот счет.

"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что президент [США Дональд] Трамп выдвинул кандидатами на две ключевые должности, влияющие на репутацию США в мире, двух человек, которые поддерживали пытки", - написала в Twitter представитель HRW в Вашингтоне Сара Маргон. "Сенат должен отвергнуть обе кандидатуры", - подчеркнула она.

В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел, согласно имеющейся информации, надзирала за пытками подозреваемых в терроризме в начале 2000-х годов. Она, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Помпео. Хэспел, кадровый разведчик с более чем 30-летним стажем, должна сменить Помпео.

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