В США правозащитники заявили о поддержке пыток директором ЦРУ и его заместителем

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Директор ЦРУ Майкл Помпео, ставший кандидатом на пост госсекретаря США, а также его первый заместитель Джина Хэспел, которая, как планируется, будет руководить американским разведывательным ведомством, считали допустимыми пытки. Об этом заявили во вторник представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Как написал в своем Twitter исполнительный директор HRW Кеннет Рот, как у Помпео, так и Хэспел "прошлое связано с пытками". Он разместил в своем микроблоге недавние доклады организации, в которых приводится информация на этот счет.

"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что президент [США Дональд] Трамп выдвинул кандидатами на две ключевые должности, влияющие на репутацию США в мире, двух человек, которые поддерживали пытки", - написала в Twitter представитель HRW в Вашингтоне Сара Маргон. "Сенат должен отвергнуть обе кандидатуры", - подчеркнула она.

В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел, согласно имеющейся информации, надзирала за пытками подозреваемых в терроризме в начале 2000-х годов. Она, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Помпео. Хэспел, кадровый разведчик с более чем 30-летним стажем, должна сменить Помпео.