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Глава АФРИКОМ рассказал, что РФ отговаривает страны Африки от сотрудничества с США

Международная панорама
13 марта, 22:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

По словам генерала Томаса Валдхаузера, Москва заинтересована в сбыте на континенте своего оружия

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Россия пытается убедить страны Африки, что США не являются для них "хорошим партнером". С таким утверждением выступил во вторник глава Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) генерал Томас Валдхаузер.

"Россия заинтересована в продаже своего оружия странам Африки, потому что Запад туда не поставлял никаких вооружений примерно с середины 2000-х годов. Поэтому они [Россия] пытаются открыть для себя там рынки, показывая в то же время, что США не являются для африканских стран хорошим партнером и не желают работать с этими странами", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

Генерал полагает, что Россия, помимо продажи своего оружия, также "заинтересована в обмене развединформацией с различными странами Африки и в энергетическом партнерстве с ними".

По утверждению Валдхаузера, его "больше всего тревожит, какие шаги россияне предпринимают в северной части континента - в Египте, Ливии, Тунисе и Алжире". "Эта часть Африки омывается Средиземным морем, которое расположено на южном фланге НАТО, - пояснил он. - У них [России] там есть интересы, в частности в Ливии".

Россия, по мнению генерала, "поддерживает обе стороны" в конфликте в Ливии, и "на это надо как-то реагировать".

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил 19 февраля убеждение, что скорейшее урегулирование ливийского кризиса поможет решению проблем Сахаро-Сахельского региона. Россия поддерживает соответствующие шаги, которые предпринимаются по линии специального представителя генерального секретаря ООН, а также региональными странами, подчеркнул он. "Будем продолжать содействие странам региона в укреплении их антитеррористического потенциала", - добавил Лавров.

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