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Сноуден считает, что новый глава ЦРУ не сможет посещать ЕС из-за подозрений в пытках

Международная панорама
13 марта, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Сноуден напомнил о том, что в июне 2017 года ECCHR подал ходатайство об аресте Хэспел, так как она "видела ежедневные пытки заключенных и не сделала ничего, чтобы их остановить"

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Джина Хэспел, которая заменит Майкла Помпео на посту директора ЦРУ, не сможет совершать поездки в Европу из-за того, что в прошлом году правозащитная организация подала ходатайство на ее арест в прокуратуру Германии в связи с причастностью к пыткам. Об этом написал во вторник в своем Twitter экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

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"Интересно, новый директор ЦРУ Хэспел, которая "пытала нескольких парней", скорее всего не сможет путешествовать в страны ЕС для встречи с другими главами разведок без угрозы ареста, так как берлинский Европейский центр конституционных прав и прав человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) подал ходатайство в федеральную прокуратуру Германии", - написал Сноуден, прикрепив соответствующее заявление центра.

В июне 2017 года ECCHR подал ходатайство об аресте Хэспел. "В информации, принятой Федеральной прокуратурой Германии 6 июня 2017 года, задокументирована роль Хэспел в пытках заключенных в 2002 году в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде. В досье ECCHR указывает на то, что Хэспел видела ежедневные пытки заключенных и не сделала ничего, чтобы их остановить", - говорилось в заявлении центра.

Газета Washington Examiner, ссылаясь на рассекреченные документы ЦРУ, сообщила во вторник, что Хэспел, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом на пост главы этого ведомства, надзирала за пытками подозреваемых в терроризме в начале 2000-х годов. Как указывает газета, затем Хэспел "участвовала в выполнении приказа уничтожить видеозаписи" допросов. Власти США впоследствии проводили уголовное расследование по факту уничтожения пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было.

Ранее во вторник Трамп объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Майкла Помпео, нынешнего директора ЦРУ. Хэспел, кадровый разведчик с более чем 30-летним стажем, должна сменить Помпео.

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Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Сноуден, Эдвард Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
Страны
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