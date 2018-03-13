Могерини: межкорейский саммит внесет вклад в урегулирование на Корейском полуострове

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Проведение межкорейского саммита будет способствовать укреплению доверия между Южной Кореей и КНДР. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента.

"В настоящее время новости, приходящие к нам с Дальнего Востока, в частности о проведении там зимних Олимпийских игр, следует рассматривать скорее как хорошие. Следует полагать, что сценарий возможной ядерной катастрофы уступает теперь место многосторонней дипломатии", - сказала Могерини.

"В этой связи я приветствую те усилия, которые приложили президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его правительство в последние месяцы. КНДР со своей стороны сообщила, что склонна провести переговоры относительно ядерных вопросов, и не исключила возможности введения моратория на ядерные испытания на время проведения переговоров. Если это подтвердится, это станет важным продвижением вперед", - отметила она.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что межкорейский "саммит, намеченный на апрель, может предоставить возможность продвигаться по пути укрепления доверия и улучшения отношений между двумя Кореями". "Президент США Дональд Трамп продемонстрировал потенциальную готовность к участию в саммите", - заявила представитель ЕС, подчеркнув, что такой шаг со стороны американского лидера внес бы свой вклад в достижение дипломатического решения.

По мнению Могерини, "международному сообществу предстоит теперь сыграть решающую роль в этих событиях - ему следует добиться успеха и избежать провала. "Европейская сторона готова сделать со своей стороны все необходимые шаги, - подчеркнула Могерини. - Однако политика ЕС, проводимая с критической позиции в отношении Северной Кореи, остается действенной в еще большей степени, чем раньше, и мы выступаем за оказание максимального давления. Но в то же время мы выступаем и за проведение максимально эффективного диалога - оба пути необходимы".

Санкции - не самоцель

"Европейский союз всегда считал, что санкции являются лишь методом, а не самоцелью. Нашей главной задачей всегда было добиться прокладки политического пути к обеспечению мирного урегулирования ядерной проблемы. Именно по этой причине мы и поддерживаем данные дипломатические инициативы высокого уровня", - сказала глава европейской дипломатии.

Она напомнила также, что ЕС "всегда настаивал на необходимости добиться мирным и дипломатическим путем денуклеаризации Корейского полуострова - подлинной, полной и подвергающейся проверке". При этом Могерини отметила, что данная проблема "является в настоящее время одной из самых сложных для урегулирования", отметив также, что ее решение возможно "в случае, если будет проявлена необходимая для этого целеустремленность".

"Европейская комиссия многие месяцы и годы работает над тем, чтобы избежать реализации сценария кошмарных событий на Корейском полуострове. У нее есть немалый опыт ведения переговоров по ядерным проблемам", - заверила верховный представитель ЕС по иностранным делам.