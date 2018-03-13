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Сенатор США заявил о неподходящем времени для смены госсекретаря

Международная панорама
13 марта, 23:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

Демократ Тим Кейн также скептически отнесся к решению Трампа выдвинуть главу ЦРУ Майкла Помпео на пост руководителя Госдепартамента

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Американский сенатор Тим Кейн (демократ, от штата Вирджиния), который баллотировался в 2016 году на пост вице-президента США, считает, что смена госсекретаря при столь непростом положении дел на мировой арене является опасной внешней политикой. Своим мнением на этот счет законодатель поделился во вторник в своем Twitter.

"Почему президент [Дональд] Трамп увольняет своего госсекретаря в столь тяжелый момент? Ему предстоит встреча с Северной Кореей, а российская угроза продолжает распространяться по всему миру, к тому же должности ключевых послов остаются вакантными. Хаос в руководстве может быть хорошим телешоу, но это опасная внешняя политика", - считает Кейн.

При этом он скептически отнесся к решению главы государства выдвинуть нынешнего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео на пост главы внешнеполитического ведомства. "Госсекретари должны предпочитать войне дипломатию, но будучи членом Конгресса Майк Помпео говорил об Иране следующее: "Нужно не более 2000 боевых вылетов, чтобы уничтожить ядерные возможности Ирана - это не невыполнимая задача для сил коалиции". Опасно!" - написал сенатор.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Выступая в Госдепартаменте перед журналистами, Тиллерсон уточнил, что официально прекратит числиться руководителем этого ведомства с 31 марта. Однако еще до конца нынешнего рабочего дня Тиллерсон, по его словам, поручит временно исполнять обязанности шефа американской дипломатии первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану. Сам Тиллерсон, согласно изложенной им информации, будет заниматься административными делами, связанными с передачей дел сменщику.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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