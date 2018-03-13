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Глава пресс-службы Госдепа временно займет место уволенного замгоссекретаря

Международная панорама
13 марта, 23:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

Решение о назначении Хезер Науэрт принял президент США Дональд Трамп, об этом сообщила пресс-служба Белого дома

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт станет исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью взамен занимавшего эту должность Стивена Голдстина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

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Решение назначить Науэрт принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Следующее лицо назначается и.о. замгоссекретаря по публичной дипломатии - Хезер Науэрт Норби из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Во вторник стало известно, что Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, на эту должность выдвинут Майкл Помпео - нынешний глава Центрального разведывательного управления. Теперь уже бывший замгоссекретаря США по публичной дипломатии Стивен Голдстин в связи с этим заявил, что Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря, а Трамп не разъяснил, почему решил отстранить его.

Из-за таких высказываний Белый дом принял решение уволить Голдстина. В его заявлении буквально говорилось, что у Тиллерсона "были все намерения оставаться" на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился "осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности", а также "наладил <...> отношения с коллегами" в других странах мира. "Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему не известна причина [отставки]", - гласило заявление Голдстина.

48-летняя Науэрт была назначена руководителем пресс-службы Госдепартамента в конце апреля прошлого года, до этого она была ведущей на телеканале Fox News. Там она вела программу новостей Fox&Friends, которая, по словам президента Трампа, входит в число его любимых.

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