FT: отставка Тиллерсона приблизит Трампа к воплощению принципа "Первым делом - Америка"

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Отставка Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента и будущее назначение на его место нынешнего директора ЦРУ Майкла Помпео будет означать то, что внешняя политика США станет более агрессивной, а сформулированный Трампом принцип "Первым делом - Америка" (America First) станет ближе к воплощению в жизнь. С такой оценкой выступила во вторник британская газета Financial Times, комментируя объявленную ранее 13 марта громкую отставку в администрации президента США.

Иран и КНДР

Издание заостряет внимание на нескольких моментах, в которых политика будущего главы американской дипломатии должна претерпеть изменения. Так, указывается, что у бывшего и будущего главы Госдепартамента совершенно разные взгляды на сохранение в действии совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Тиллерсон выступал против отмены соглашения с Ираном, фактически противореча своему непосредственному начальнику, в то время как с Помпео таких проблем у Трампа возникнуть не должно. На это обращает внимание и The Guardian, замечая, что новый глава Госдепартамента является давним противником этого соглашения.

Из этого пункта вытекает и еще одно разногласие, которое стояло между Трампом и Тиллерсоном, а именно - их различающиеся взгляды на . Бывший глава дипломатического ведомства не скрывал своего скептического отношения к прямым переговорам с лидером КНДР Ким Чем Ыном. По информации источников в администрации президента США, на которые ссылается Financial Times, именно решение Трампа напрямую встретиться с Ким Чем Ыном ускорило определение судьбы Тиллерсона.

При этом газета считает, что расторжение сделки с Ираном никак не поможет в переговорах с Пхеньяном, так как пошлет ему неверный сигнал по поводу важности ядерного разоружения. Не очень обнадеживающим будет и сигнал для европейских партнеров США, среди которых Германия, Франция и Великобритания, участвовавшие в многолетних переговорах по столь нелюбимой Трампом ядерной сделке с Ираном.

8 марта начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

НАТО и Россия

Еще одной "жертвой" перестановки, по прогнозам издания, могут стать отношения с НАТО. Именно Тиллерсон, как говорится в статье, изо всех сил пытался убедить Трампа хотя бы в своих публичных заявлениях поддерживать Североатлантический альянс.

Что же касается отношений с Россией при новом госсекретаре, то, как полагает The Telegraph, им вряд ли грозит улучшение, учитывая жесткую позицию, которую Помпео занимал в качестве главы ЦРУ. В целом же издание отмечает, что эта перестановка стала победой "националистов" над "глобалистами" в администрации.

При этом СМИ отмечают, насколько неожиданным стало объявленное во вторник решение Трампа. "В течение месяцев ходили слухи о неизбежной отставке Тиллерсона, но время его ухода застало врасплох даже высокопоставленных сотрудников Белого дома", - констатирует "Таймс".