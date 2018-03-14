Бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Бундестаг в среду проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ и тем самым поставит точку на самом долгом в истории Германии процессе формирования правительства страны. Для образования нового кабмина потребовался 171 день - парламентские выборы прошли 24 сентября прошлого года.

Население Германии голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы кабмина. Канцлера затем путем тайного голосования выбирает Бундестаг нового созыва - это одна из важнейших задач немецких депутатов. Претендента им предлагает президент ФРГ, как правило, это кандидат от партии, набравшей большее количество голосов на выборах в Бундестаг.

Для переизбрания Меркель достаточно, чтобы ее поддержало абсолютное большинство парламентариев. Христианско-демократический союз (ХДС), выступающий с ним в едином блоке Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), образующие правительство, имеют в Бундестаге 399 мест из 709, так что никаких проблем возникнуть не должно. До сих пор депутаты избирали канцлера ФРГ всегда в первом туре.

После этого уже в среду президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Меркель и членам нового кабинета грамоты о назначении, они принесут присягу в Бундестаге и правительство официально приступит к исполнению своих обязанностей.

Четвертый срок

В ноябре 2016 года Меркель заявила о намерении пойти на четвертый срок канцлером Германии. С 2005 года Ангела Меркель, которую американский журнал Forbes неоднократно, в последний раз в прошлом году, называл самой могущественной женщиной мира, бессменно занимает пост главы правительства. С апреля 2000 года она руководит ХДС.

Урожденная Каснер, Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем - в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец - лютеранский священник - выехал туда для "укрепления церкви". В 1973 - 1978 годах Меркель изучала физику в Лейпцигском университете. По окончании вуза несколько лет работала в Центральном институте физической химии Академии наук ГДР в Адлерсхофе.

Защитив в 1986 году кандидатскую диссертацию, она вскоре сменила физику на политику. После объединения Германии в 1990 году Меркель в 36 лет стала членом ХДС, а затем и депутатом бундестага от этой партии, а также заместителем официального представителя правительства ФРГ. Партийная карьера завершилась стремительным взлетом. С 1991 по 1998 годы она была зампредседателя ХДС, с 1993 по 2000 год - также председателем ХДС земли Мекленбург-Передняя Померания. В 1998 году Меркель стала генеральным секретарем, а в 2000 году - председателем ХДС.

Политик значительный срок проработала в исполнительной власти. С 1991 по 1994 годы она была министром по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля, с 1994 по 1998 - министром по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ.

Меркель с 1998 года замужем вторым браком за профессором химии Гумбольдтского университета в Берлине Иоахимом Зауэром. Своих детей у нее нет, у Иоахима Зауэра два сына от первого брака.

Процесс формирования правительства

После последних выборов в Бундестаг имидж Меркель изрядно пострадал. Блок ХДС/ХСС оказался в очень сложном положении: после демарша Свободной демократической партии (СвДП) переговоры консерваторов с "зелеными" и либералами провалились и возникла угроза перевыборов. Социал-демократы сразу после выборов, на которых они показали самый худший результат в своей истории, заявили, что переходят в оппозицию и не пойдут на создание новой "большой коалиции" (ХДС/ХСС и СДПГ). Недовольство Меркель в ХДС и премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером в ХСС достигло своего апогея и, казалось, может завершиться отставкой политиков.

Лишь вмешательство президента Франка-Вальтера Штайнмайера спасло ситуацию и позволило усадить за стол переговоров социал-демократов. В 2018 году блок ХДС/ХСС и СДПГ начали коалиционные консультации и, несмотря на разногласия, успешно завершили их в начале февраля. Стороны согласовали коалиционный договор, ради которого, по словам Меркель, все пошли на "болезненные уступки". К примеру, ХДС отдала СДПГ право выдвинуть своего человека на должность министра финансов, которая раньше на протяжении долгого времени было вотчиной христианских демократов.

Судьба Меркель и ее дальнейшая политическая карьера до последнего была в руках СДПГ. Тогдашний председатель социал-демократов Мартин Шульц заявил, что пойдет на создание коалиции лишь при условии одобрения соглашения членами партии. Угроза того, что они выступят против, сохранялась до конца, ведь многие социал-демократы связывали падение рейтинга СДПГ как раз с деятельностью "большой коалиции".

Тем не менее, 4 марта объявили результаты голосования, согласно которым большинство членов старейшей в Германии партии поддержало договор с консерваторами.

Совсем не простой период правления

Призывы завершить эру Меркель сейчас утихли, но, пожалуй, лишь на время. Молодые политики в ХДС, такие как выдвинутый на должность министра здравоохранения Йенс Шпан, в свете долгого формирования правительства отныне не страшатся критиковать курс канцлера и требовать обновления и омоложения партии.

Правление с социал-демократами для нее не будет простым. С Андреа Налес как будущим председателем СДПГ, которая сознательно не идет в новый кабинет министров, возникнет два центра власти - с Меркель в Ведомстве федерального канцлера, и, с другой стороны, с Налес во главе СДПГ и фракции социал-демократов в Бундестаге. 22 апреля, как ожидается, последняя официально приступит к исполнению своих обязанностей на посту главы СДПГ.

СДПГ придется взять курс "влево", чтобы повысить свой рейтинг, и "пробивать" новые требования в социальной политике и на рынке труда. Если Меркель не пойдет на уступки, то противостояние с Налес будет неизбежным.

Однако пока все мытарства впереди. В среду Меркель, скорее всего, переизберут на пост канцлера и она снова будет задавать тон, как минимум, в европейской политике.