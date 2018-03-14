Сенат США потребует от кандидата на пост главы ЦРУ отчет о причастности к пыткам

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США потребует исчерпывающих объяснений по поводу информации о причастности к пыткам от Джины Хэспел при утверждении ее кандидатуры на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом заявил во вторник республиканец и председатель комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил Джон Маккейн.

The torture of detainees in U.S. custody during the last decade was one of the darkest chapters in American history. The Senate must do its job in scrutinizing the record & involvement of Gina Haspel in this disgraceful program. https://t.co/p2eZfMDF5N — John McCain (@SenJohnMcCain) 13 марта 2018 г.

"Пытки задержанных, находящихся под стражей в США, были одним из самых печальных глав в истории Америки последнего десятилетия. В ходе процесса утверждения [кандидатуры] Хэспел потребуется объяснить суть и масштаб ее причастности к программе допросов ЦРУ", - написал Маккейн в Twitter. Он выразил уверенность, что Сенат выполнит свой долг и тщательно изучит действия и заявления Хэспел по поводу приемлемости пыток при допросе подозреваемых.

У Маккейна, однако, не возникло претензий такого рода к Майклу Помпео, который возглавлял ЦРУ и был выдвинут во вторник на должность госсекретаря вместо отправленного в отставку Рекса Тиллерсона. "Я уверен, что Майкл Помпео способен справиться с вызовами на посту госсекретаря", - заметил сенатор.

Во вторник представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) информировали, что Помпео и Хэспел считали допустимыми пытки. В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел, согласно имеющейся информации, надзирала за пытками подозреваемых в терроризме в начале 2000-х годов. Она, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.

В новом качестве кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США. Руководители профильных комитетов Сената (по иностранным делам и разведке), которые представляют правящую Республиканскую партию, пообещали скорейшее рассмотрение этих кандидатур. В комитете по иностранным делам уточнили, что у них такие слушания, состоятся, как ожидается, в апреле.