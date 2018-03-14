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Сенат США потребует от кандидата на пост главы ЦРУ отчет о причастности к пыткам

Международная панорама
14 марта, 0:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

Действия и заявления Джины Хэспел по поводу приемлемости пыток при допросе подозреваемых будут тщательно изучены, подчеркнул председатель комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн

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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США потребует исчерпывающих объяснений по поводу информации о причастности к пыткам от Джины Хэспел при утверждении ее кандидатуры на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом заявил во вторник республиканец и председатель комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил Джон Маккейн.

"Пытки задержанных, находящихся под стражей в США, были одним из самых печальных глав в истории Америки последнего десятилетия. В ходе процесса утверждения [кандидатуры] Хэспел потребуется объяснить суть и масштаб ее причастности к программе допросов ЦРУ", - написал Маккейн в Twitter. Он выразил уверенность, что Сенат выполнит свой долг и тщательно изучит действия и заявления Хэспел по поводу приемлемости пыток при допросе подозреваемых.

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У Маккейна, однако, не возникло претензий такого рода к Майклу Помпео, который возглавлял ЦРУ и был выдвинут во вторник на должность госсекретаря вместо отправленного в отставку Рекса Тиллерсона. "Я уверен, что Майкл Помпео способен справиться с вызовами на посту госсекретаря", - заметил сенатор.

Во вторник представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) информировали, что Помпео и Хэспел считали допустимыми пытки. В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел, согласно имеющейся информации, надзирала за пытками подозреваемых в терроризме в начале 2000-х годов. Она, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.

В новом качестве кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США. Руководители профильных комитетов Сената (по иностранным делам и разведке), которые представляют правящую Республиканскую партию, пообещали скорейшее рассмотрение этих кандидатур. В комитете по иностранным делам уточнили, что у них такие слушания, состоятся, как ожидается, в апреле.

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