Премьер Канады уверен в продуктивной работе с новым госсекретарем США

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Канада выстроит хорошие и продуктивные отношения с новым госсекретарем США Майклом Помпео во благо двух стран. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы знаем, что у нас были очень хорошие рабочие отношения со многими людьми [из США], в том числе и с Рексом Тиллерсоном. Но я могу сказать, что у нас замечательные отношения и с его преемником [экс-директором ЦРУ Майклом] Помпео", - цитирует телеканал CBC главу канадского правительства, который находится в рабочей поездке по Канаде. "Мы собираемся продолжать выстраивать эти продуктивные связи [с новым госсекретарем США]", - добавил премьер-министр.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до этого дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Выступая в Госдепартаменте перед журналистами, Тиллерсон уточнил, что официально прекратит числиться руководителем этого ведомства с 31 марта.