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CNN: Трамп рассматривает возможность увольнения министра по делам ветеранов

Международная панорама
14 марта, 1:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

Глава Белого дома хочет заменить Дэвида Шалкина Риком Перри, который сейчас занимает должность министра энергетики США

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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По данным ее источников, Трамп хочет назначить на место Шалкина Рика Перри, который в настоящий момент занимает должность министра энергетики США. Как отмечает CNN, Трамп уже обсудил с Перри такую возможность, однако никаких официальных перестановок в этой связи пока не предпринято.

Во вторник Трамп объявил в Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до этого дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На место Помпео Трамп выдвинул Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

Выступая в Госдепартаменте перед журналистами, Тиллерсон уточнил, что официально прекратит числиться руководителем этого ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять обязанности шефа американской дипломатии первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану. Сам Тиллерсон, по его словам, будет заниматься административными вопросами, связанными с передачей дел сменщику.

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