CNN: после увольнения Тиллерсона в отставку подали руководитель его аппарата и заместитель

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Вслед за увольнением Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США в отставку подали руководитель его аппарата Маргарет Петерлин и ее заместитель Кристин Чикконе. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на двух должностных лиц Госдепартамента.

Один из них признал, что отставка Тиллерсона ожидалась давно, однако все равно застигла многих врасплох. "Если бы это произошло минувшей осенью, то к этому отнеслись бы как к ожидаемому событию. Однако он продержался [на посту] длительное время, поэтому все предполагали, что наиболее опасный момент уже миновал", - пояснил источник телекомпании.

Второе должностное лицо назвало показательным то, что Тиллерсон совершал турне по странам Африки на прошлой неделе и отсутствовал в Вашингтоне, когда там находилась делегация Республики Корея и стало известно о готовности президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая. "Это было дипломатическое событие уровня президента, и госсекретаря нигде поблизости не наблюдалось? Это был нехороший признак", - признал источник.

Во вторник стало известно, что Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, на эту должность выдвинут Майкл Помпео - нынешний глава Центрального разведывательного управления. Бывший замгоссекретаря США по публичной дипломатии Стивен Голдстин был уволен за то, что заявил, будто Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря, а Трамп не разъяснил, почему решил отстранить его. Преемником Голдстина станет начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.