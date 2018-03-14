СМИ: сирийские войска восстановили контроль над южным кварталом Дамаска

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие заняли во вторник квартал Кадам, расположенный на южной окраине Дамаска. Как сообщила газета Ad-Diyar, этот анклав перешел в руки правительственных сил после того, как его покинули члены радикальной вооруженной группировки "Аджнад аш-Шам".

Всего, по информации издания, из Кадама вывели 300 боевиков вместе с их родственниками (свыше тысячи человек). Все они направились на автобусах в город Калаат-эль-Мадик в северной провинции Идлиб.

Договоренность о выводе членов бандформирований с юга Дамаска была достигнута в сентябре прошлого года, однако она была реализована не полностью. Восстановить контроль над южной окраиной помешали террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые удерживают в своих руках расположенный по соседству лагерь беженцев Ярмук, а также кварталы Тадамун, Хаджр-эль-Асвад и Эль-Ассали.

13 марта боевики ИГ открыли огонь по сирийским военным, которые начали разминировать Кадам. В ответ артиллерия нанесла удары по позициям противника, банды ИГ понесли потери.

Вывода экстремистских формирований добиваются также жители южных предместий Дамаска - Ильда, Бабила и Бейт-Сахем, где регулярно проходят демонстрации. Подконтрольная боевикам территория на юге столицы значительно меньше Восточной Гуты, где сирийская армия блокировала форпосты вооруженных группировок в Харасте и Думе.