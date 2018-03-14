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Глава МВД Австрии отстранил от работы директора контрразведки из-за подозрения в коррупции

Международная панорама
14 марта, 2:20 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 14, марта. /ТАСС

Петер Гридлинг будет восстановлен на службе, если подозрения в его отношении не подтвердятся

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ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) при министерстве внутренних дел Австрии Петер Гридлинг был временно отстранен от исполнения своих обязанностей из-за антикоррупционного расследования в отношении этой спецслужбы и возможного злоупотребления служебным положением. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел республики Херберт Кикль.

"Прокуратура ведет расследование в отношении нескольких сотрудников спецслужбы. Директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Петер Гридлинг был временно отстранен от должности", - сказал Кикль. По его словам, в отношении обвиняемых в коррупции, в числе которых значится директор контрразведки, действует презумпция невиновности, и если подозрения не подтвердятся, тогда Гридлинг будет восстановлен на службе. Временным директором спецслужбы на период расследования назначен начальник отдела стратегического анализа контрразведки Доминик Фашинг.

"МВД никоим образом не пытается оказать давление на ход расследования. Я заинтересован в честном разбирательстве и установлении всех фактов", - подчеркнул Кикль. Вместе с тем, глава МВД отметил, что в настоящее время изучается возможность реорганизации спецслужбы из-за коррупционного разбирательства. При этом скандал никак не влияет на сотрудничество с зарубежными спецслужбами.

История вопроса

В начале марта прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии начала расследование в отношении нескольких контрразведчиков по подозрению в коррупции по делу о тайной передаче южнокорейским властям заграничных паспортов граждан КНДР и присвоении бюджетных финансовых средств. Следователи совместно с оперативниками МВД провели обыски в штаб-квартире ведомства, квартирах сотрудников, организовали выемку секретной документации и рабочего компьютера руководителя одного из управлений. Кроме того, контрразведчиков заподозрили в том, что они не уничтожили по предписанию суда данные о венском адвокате Габриэле Лански в рамках дела о смерти бывшего посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева, который был обнаружен повешенным в венской тюрьме. В числе подозреваемых из-за многочисленных нестыковок в работе спецслужбы оказался директор контрразведки Петер Гридлинг, который находится в отпуске до истечения его действующих полномочий 20 марта этого года.

Как сообщил австрийский журнал Falter, президент Австрии Александер Ван дер Беллен в конце февраля подписал указ о продлении полномочий директора контрразведки Петера Гридлинга на новый срок. Однако этот указ не был исполнен главой МВД Хербертом Киклем из-за начала расследования в отношении директора по подозрению в превышении полномочий. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в связи со скандалом вокруг главной австрийской спецслужбы соберется на специальное заседание 19 марта, чтобы обсудить состояние государственной безопасности.

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Ван дер Беллен, Александер
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КНДР Австрия Казахстан Республика Корея
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