Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед американскими морскими пехотинцами, заявил о необходимости модернизации ядерного арсенала страны и расширении инвестиций в создание гиперзвукового оружия. Его речь транслировал Белый дом.

Обращаясь к морпехам на военно-воздушной базе "Мирамар" (штат Калифорния), он пообещал, что вооруженные силы получат средства, которых у них "не было никогда". "Мы также модернизируем наши ядерные вооружения и восстанавливаем нашу ядерную инфраструктуру. Мы вкладываем больше денег, чем когда-либо, потому что нам нужно быть впереди, дальше, чем любая другая страна", - сказал американский лидер.

"Это те средства, о применении которых мы даже не хотим думать. Но нам нужно быть готовыми", - добавил он. По словам Трампа, США превосходят другие страны по ядерному потенциалу, потому что у них "нет иного выбора". Кроме того, как отметил американский лидер, Вашингтон расширил "на 50% инвестиции в гиперзвуковые системы вооружений".

"Мы наконец снова будем лидировать в космосе, - подчеркнул Трамп. - Очень скоро мы отправимся на Марс".