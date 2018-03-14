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Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США

Международная панорама
14 марта, 1:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, марта. /ТАСС

Глава Белого дома также утверждает, что скоро Штаты "снова будут лидировать в космосе"

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ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед американскими морскими пехотинцами, заявил о необходимости модернизации ядерного арсенала страны и расширении инвестиций в создание гиперзвукового оружия. Его речь транслировал Белый дом.

Обращаясь к морпехам на военно-воздушной базе "Мирамар" (штат Калифорния), он пообещал, что вооруженные силы получат средства, которых у них "не было никогда". "Мы также модернизируем наши ядерные вооружения и восстанавливаем нашу ядерную инфраструктуру. Мы вкладываем больше денег, чем когда-либо, потому что нам нужно быть впереди, дальше, чем любая другая страна", - сказал американский лидер.

"Это те средства, о применении которых мы даже не хотим думать. Но нам нужно быть готовыми", - добавил он. По словам Трампа, США превосходят другие страны по ядерному потенциалу, потому что у них "нет иного выбора". Кроме того, как отметил американский лидер, Вашингтон расширил "на 50% инвестиции в гиперзвуковые системы вооружений".

"Мы наконец снова будем лидировать в космосе, - подчеркнул Трамп. - Очень скоро мы отправимся на Марс".

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