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Венесуэла попросит ООН научить Колумбию проводить выборы

Международная панорама
14 марта, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес назвал колумбийские выборы катастрофой

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ТАСС, 14 марта. Власти Венесуэлы намерены направить запрос генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Союзу южноамериканских наций (УНАСУР) о создании специальной комиссии, чтобы помочь Колумбии в проведении выборов. Об этом во вторник сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Мы собираемся попросить, чтобы генеральный секретарь ООН и УНАСУР создали комиссию <...> с целью немедленно поддержать нашу сестринскую республику Колумбию <...> чтобы они научились проводить выборы", - приводит слова министра газета Ultimas Noticias. "Пускай приезжают на курсы по проведению выборов в Венесуэлу", - добавил он, отметив, что "в мире нет избирательной системы надежнее венесуэльской".

По словам политика, "выборы в Колумбии были катастрофой" и их необходимо провести заново, так как большинство избирателей "проголосовали против всех".

Парламентские выборы прошли в Колумбии с 9 по 13 марта, на 27 мая в стране запланированы выборы президента.

В последнее время ужесточаются взаимные обвинения Боготы и Каракаса в адрес друг друга. Колумбия и ее лидер Хуан Мануэль Сантос резко критикуют власти Венесуэлы и лично президента Николаса Мадуро за гонения на оппозицию и провал социальной политики.

Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Из-за тяжелого положения в стране в Колумбию бежали более полумиллиона граждан Венесуэлы. Опасаясь притока беженцев, на время проведения парламентских выборов Колумбия закрыла границу с Венесуэлой.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
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