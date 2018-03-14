СМИ: Канаде будет сложнее работать с новым госсекретарем США, в том числе по России

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Канаде будет нелегко наладить хороший диалог с новым госсекретарем США Майклом Помпео, в том числе из-за отличной от его предшественника Рекса Тиллерсона позиции по России. Такое мнение во вторник высказала газета The Globe and Mail.

"С канадской точки зрения [его назначение] вряд ли приветствуется. Глава МИД Канады Христя Фриланд выстроила хорошие отношения с Тиллерсоном по многим проблематикам, - считает издание. - Он был на одной волне с Оттавой по вопросам поддержания ядерной сделки с Ираном, расовому разнообразию и России. Помпео, напротив, идеологически [человек], придерживающийся правых политических взглядов <...>, привлекший [ранее] внимание своей энергичной оппозицией [экс-президенту США] Бараку Обаме [в вопросе] ядерной сделки с Ираном". The Globe and Mail также назвала Помпео более жестким, чем Тиллерсон, политиком, "который больше подходит [политическим взглядам] Дональда Трампа".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил надежду на то, что Оттава выстроит хорошие и продуктивные отношения с новым госсекретарем США.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).