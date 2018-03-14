CNN: помощник Трампа по нацбезопасности Макмастер вскоре покинет свой пост

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Герберт Макмастер вскоре покинет должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По данным ее источников, Трамп планирует провести масштабные перестановки в своей администрации после увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Одним из первых, кто покинет свою нынешнюю должность, станет Макмастер, отмечает CNN. По данным телекомпании, Трамп рассматривает на его место, в частности, кандидатуры бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона, одного из вице-президентов компании Ford Стивена Бигуна, гендиректора корпорации Oracle Сафры Кац, а также директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США адмирала Майкла Роджерса, который ранее объявил о намерении уйти в отставку весной.

Кроме того, по данным CNN, в отставку может уйти и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. При этом его уход не настолько неизбежен, как ожидающаяся отставка Макмастера, отмечает телекомпания.

Ранее CNN сообщила, что Трамп также рассматривает возможность увольнения министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. По данным ее источников, президент недоволен Шалкином и хочет назначить на его место Рика Перри, который в настоящий момент занимает должность министра энергетики.

Во вторник Трамп объявил, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На место Помпео Трамп выдвинул Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.