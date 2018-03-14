Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: помощник Трампа по нацбезопасности Макмастер вскоре покинет свой пост

Международная панорама
14 марта, 2:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

По информации телеканала, эту должность может занять бывший постпред США при ООН Джон Болтон

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Герберт Макмастер вскоре покинет должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По данным ее источников, Трамп планирует провести масштабные перестановки в своей администрации после увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Одним из первых, кто покинет свою нынешнюю должность, станет Макмастер, отмечает CNN. По данным телекомпании, Трамп рассматривает на его место, в частности, кандидатуры бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона, одного из вице-президентов компании Ford Стивена Бигуна, гендиректора корпорации Oracle Сафры Кац, а также директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США адмирала Майкла Роджерса, который ранее объявил о намерении уйти в отставку весной.

Смотрите также

Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете

Кроме того, по данным CNN, в отставку может уйти и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. При этом его уход не настолько неизбежен, как ожидающаяся отставка Макмастера, отмечает телекомпания.

Ранее CNN сообщила, что Трамп также рассматривает возможность увольнения министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. По данным ее источников, президент недоволен Шалкином и хочет назначить на его место Рика Перри, который в настоящий момент занимает должность министра энергетики.

Во вторник Трамп объявил, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На место Помпео Трамп выдвинул Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
5
Пентагон утверждает, что Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии
6
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
7
Отношения РФ и США во время пребывания Тиллерсона на посту госсекретаря. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама