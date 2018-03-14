Конгресс США может поднять вопрос о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США может подтолкнуть президента страны к рассмотрению вопроса о введении новых санкций в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким утверждением во вторник выступил старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес, пообещав поспособствовать этому процессу.

"Вчерашнее объявление премьер-министра [Великобритании Терезы] Мэй еще раз ясно демонстрирует, что разрушительные и жестокие действия России во всем мире должны повлечь за собой реальные последствия, - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте комитета. - Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения требует, чтобы президент принял решение, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции".

Менендес отмечает, что согласно этому закону председатель и старший демократ комитета по иностранным делам имеют право инициировать процесс рассмотрения. "И я рассчитываю вскоре сделать это", - добавляет сенатор.

Он также напоминает, что ранее администрация США приняла решение вновь внести КНДР в список стран - спонсоров терроризма после того, как брат лидера республики Ким Чен Ына Ким Чен Нам был отравлен. "Администрация должна также рассмотреть, может ли это определение [включение с список спонсоров терроризма] быть применено к России", - полагает Менендес. На данный момент в перечне этих государств, помимо КНДР, находятся Иран, Сирия и Судан.

Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери.

Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.