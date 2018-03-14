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В США суд приговорил американца к 45 годам за подготовку теракта

Международная панорама
14 марта, 4:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

В результате теракта, который произошел в январе 2009 года на базе армии США в Афганистане, пострадали несколько человек

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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Бруклине (район Нью-Йорка) приговорил к 45 годам тюрьмы гражданина США, признанного ранее виновным в участии в подготовке теракта на американской военной базе в Афганистане в 2009 году во имя экстремистской сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщило министерство юстиции США.

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"32-летний Муханад Махмуд аль-Фарех из Хьюстона (штат Техас) приговорен к 45 годам лишения свободы" по обвинениям, включавшим "сговор с целью убийства военнослужащих ВС США в Афганистане, с целью использования оружия массового уничтожения", а также с целью "оказания материальной поддержки "Аль-Каиде", отмечается в заявлении.

Как ранее выяснило следствие, уроженец Техаса аль-Фарех в 2007 году вместе с двумя товарищами, с которыми он обучался в одном из университетов в Виннипеге (Канада), совершил поездку в Пакистан. По данным стороны обвинения, молодые люди намеревались участвовать там в боях на стороне террористов против американских военнослужащих.

По данным прокуратуры, Аль-Фарех также участвовал в подготовке нападения на военную базу США в Афганистане с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Этот теракт был совершен в январе 2009 года, в результате него пострадали несколько человек.

Аль-Фарех был задержан властями США в 2015 году, тогда же ему предъявили обвинения. Местонахождение двух сообщников, с которыми он направился на Ближний Восток, неизвестно, одному из них американская сторона предъявила обвинения заочно. В сентябре прошлого года суд в Бруклине признал Аль-Фареха виновным. Ему грозило пожизненное лишение свободы.

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