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Глава МИД Японии сожалеет об отставке Тиллерсона, но хочет скорее встретиться с Помпео

Международная панорама
14 марта, 4:43 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, марта. /ТАСС

Таро Коно назвал бывшего госсекретаря США партнером, "с которым можно было откровенно и с доверием разговаривать

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ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно сожалеет по поводу отставки Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США, однако надеется на скорейшую встречу с его возможным преемником Майклом Помпео. Министр иностранных дел заявил об этом в среду в беседе с журналистами в Токио.

"С господином Тиллерсоном у нас, бывало, не совпадали мнения, однако это был партнер, с которым можно было откровенно и с доверием разговаривать, - приводит телеканал NHK слова главы МИД. - Его отставка поэтому вызывает у меня чисто человеческое сожаление".

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Биография экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона

В то же время Таро Коно высказал намерение как можно скорее встретиться с преемником Тиллерсона на посту госсекретаря. "США держат ключи от ситуации с Северной Кореей, - сказал министр. - Хотелось бы в кратчайшие сроки начать с новым госсекретарем диалог по этой проблеме. Очень важно провести консультации между США, Южной Кореей и Японией до начала американо-северокорейского диалога".

Ранее в печати были сообщения о том, что Токио надеялся на проведение в Вашингтоне трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, однако отставка Тиллерсона может внести коррективы в такие планы.

Во вторник Трамп объявил, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На место Помпео Трамп рекомендует Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Коно, Таро Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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