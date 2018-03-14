Глава МИД Японии сожалеет об отставке Тиллерсона, но хочет скорее встретиться с Помпео

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно сожалеет по поводу отставки Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США, однако надеется на скорейшую встречу с его возможным преемником Майклом Помпео. Министр иностранных дел заявил об этом в среду в беседе с журналистами в Токио.

"С господином Тиллерсоном у нас, бывало, не совпадали мнения, однако это был партнер, с которым можно было откровенно и с доверием разговаривать, - приводит телеканал NHK слова главы МИД. - Его отставка поэтому вызывает у меня чисто человеческое сожаление".

В то же время Таро Коно высказал намерение как можно скорее встретиться с преемником Тиллерсона на посту госсекретаря. "США держат ключи от ситуации с Северной Кореей, - сказал министр. - Хотелось бы в кратчайшие сроки начать с новым госсекретарем диалог по этой проблеме. Очень важно провести консультации между США, Южной Кореей и Японией до начала американо-северокорейского диалога".

Ранее в печати были сообщения о том, что Токио надеялся на проведение в Вашингтоне трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, однако отставка Тиллерсона может внести коррективы в такие планы.

Во вторник Трамп объявил, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На место Помпео Трамп рекомендует Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.