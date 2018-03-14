Австралия готова рассмотреть новые санкций против России из-за отравления Скрипаля

СИДНЕЙ, 14 марта. /ТАСС/. Австралия готова рассмотреть введение новых санкций в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп, беседуя в среду с журналистами.

"Мы поддерживаем призыв [Лондона] провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН" из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери", - сказала глава австралийского МИД. "У нас уже есть санкции в отношении России, и мы, безусловно, рассмотрим дальнейшие соответствующие ответные шаги по итогам расследования, или если будет принято решение Советом Безопасности ООН".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, как заявила Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.