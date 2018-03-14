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В МИД Южной Кореи заявили, что отставка Тиллерсона не повлияет на сотрудничество с США

Международная панорама
14 марта, 5:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что глава южнокорейского ведомства Кан Гён Хва посетит Штаты с 15 по 17 марта для переговоров с Тиллерсоном

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ТАСС, 14 марта. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва считает "маловероятным", что отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США скажется на сотрудничестве Сеула и Вашингтона.

"Мы поддерживали тесное сотрудничество, и я надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе с новым человеком", - приводит в среду слова министра агентство Yonhap.

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В понедельник южнокорейский МИД сообщил, что Кан Гён Хва посетит Соединенные Штаты с 15 по 17 марта для переговоров с Тиллерсоном.

По словам главы внешнеполитического ведомства, отставка госсекретаря была "внезапным изменением". "Возможно, мне придется скорректировать [график]", - указала политик.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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