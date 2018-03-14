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СМИ: экс-президент Южной Кореи Ли Мён Бак явился на допрос в прокуратуру

Международная панорама
14 марта, 6:09 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 14, марта. /ТАСС

Политик должен в качестве подозреваемого дать показания по делу о коррупции

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СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Бывший президент Республики Корея Ли Мён Бак явился в среду на допрос в центральную прокуратуру Сеула. Об этом сообщает телеканал YTN.

Политик не стал разговаривать с ожидавшими его журналистами и быстро прошел в здание. Бывший лидер Южной Кореи должен в качестве подозреваемого дать показания по делу о коррупции и ряде других нарушений, совершенных в годы его пребывания у власти в 2009-2013 годах.

Экс-президент оказался в центре расследования коррупционного скандала, связанного с компанией-производителем автозапчастей DAS, которая принадлежала его родному брату. Следователи предполагают, что фактическим владельцем компании был сам Ли Мён Бак, который мог использовать ее для отмывания средств, полученных в том числе коррупционным путем.

В прокуратуре также считают, что Ли Мён Бак мог незаконно получать и присваивать неподотчетные средства из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций. Таким образом он мог получить до $10,3 млн, полагает следствие.

Ранее Ли Мён Бак отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что нынешние власти страны проводят кампанию против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.

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