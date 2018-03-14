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Демократы в Конгрессе США хотят продолжить расследование "вмешательства России" в выборы

Международная панорама
14 марта, 6:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, марта. /ТАСС

Ранее республиканцы из спецкомитета Конгресса по разведке заявили, что не нашли доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Москвой

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Старший демократ спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф

Старший демократ спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Демократы в спецкомитете Палаты представителей Конгресса США по разведке не собираются оставлять своих усилий и вместе со своими коллегами-республиканцами объявлять о завершении расследования утверждений о так называемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года и сговоре Москвы с предвыборным штабом президента Дональда Трампа. Об этом во вторник заявил журналистам старший демократ комитета, критик главы государства и ярый сторонник проведения данного разбирательства Адам Шифф.

"Мы намерены приложить все свои усилия для продолжения работы. Есть лица, которые хотят сотрудничать с нашим комитетом и поделиться информацией. И мы продолжим делать это", - сказал политик.

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В понедельник вечером члены комитета от Республиканской партии представили проект доклада о проведенном расследовании, в котором говорится, что конгрессмены "не нашли никаких доказательств сговора или координации действий" между избирательным штабом Трампа и Москвой. Тем не менее, как указал возглавлявший расследование конгрессмен-республиканец Майкл Конуэй, законодатели пришли к выводу, что Россия "предпринимала активные меры" для вмешательства в выборы в 2016 году, но не ради поддержки Трампа. Республиканцы также хотят завершить опрос свидетелей.

Подготовленный республиканцами доклад теперь должны рассмотреть демократы, которые в свою очередь во вторник опубликовали промежуточный отчет. В нем указано, на какие вопросы они все еще хотят получить ответы и с кем желают пообщаться. Среди этих лиц - бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, бывший пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер и российский юрист Наталья Весельницкая, которая летом 2016 года провела встречу с сыном главы государства Дональдом Трампом-младшим и другими членами его штаба.

Сам Конуэй во вторник несколько изменил тон своих высказываний, выступив с утверждением, что "российское вмешательство" было направлено против кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, однако, заметил он, это вопрос интерпретации. "Всем нужно самим решить для себя: пытались ли они навредить Хиллари или помочь Трампу? Это как спор о том, наполовину ли полон стакан или наполовину пуст", - сказал он журналистам.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Спайсер, Шон Прибас, Райнс Трамп, Дональд
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