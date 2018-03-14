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Сеул и Пхеньян ведут подготовку к проведению межкорейского саммита

Международная панорама
14 марта, 8:02 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 14, марта. /ТАСС

Представитель министерства объединения Пэк Тхэ Хён уточнил, что активная фаза этой работы начнется после того, как будет окончательно сформирован соответствующий комитет

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СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР ведут подготовку к проведению межкорейского саммита, запланированного на конец апреля. Об этом в среду в ходе очередного брифинга для журналистов заявил представитель министерства объединения Пэк Тхэ Хён.

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"Стороны осуществляют контакты по подготовке к межкорейскому саммиту. Однако активная фаза этой работы начнется после того, как на этой неделе будет окончательно сформирован соответствующий комитет", - подчеркнул чиновник. Председателем этого органа уже назначен глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок, а первое заседание запланировано на пятницу.

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовую встречу с Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

8 марта Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
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