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СМИ: Турция надеется на более здоровые отношения с США после увольнения Тиллерсона

Международная панорама
14 марта, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

При этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что назначения чиновников является внутренним делом Соединенных Штатов

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ТАСС, 14 марта. Турция считает излишним анализировать перестановки в руководстве США, поскольку отношения между странами не завязаны на конкретные личности. Об этом в среду заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, чье заявление передал в прямом эфире телеканал NTV.

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"Для нас излишне проводить оценки решений президента США, а отношения между нашими странами не завязаны на конкретные личности. Не секрет, что в последнее время у нас есть определенные проблемы с США, которые взяли под защиту террористические организации (признанные Анкарой террористическими курдские группировки в Сирии - прим. ТАСС)", - сказал он. Йылдырым отметил, что "назначения чиновников является внутренним делом США".

Несмотря на слова об отсутствии связи отношений Анкары и Вашингтона с конкретными государственными деятелями, турецкий премьер, однако, выразил "надежду, что после перестановок смогут быть выстроены более здоровые отношения с США".

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.

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Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Йылдырым, Бинали
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