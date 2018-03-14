Турецкие военные за сутки нейтрализовали 51 "террориста" в Сирии

ТАСС, 14 марта. Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о "нейтрализации 3 тыс. 444 террористов" с начала проведения операции "Оливковая ветвь" в регионе Африн на северо-западе Сирии.

"Число нейтрализованных в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне террористов составило 3 тыс. 444. Операция "Оливковая ветвь" проходит успешно", - говорится в сообщении Генштаба, размещенном в среду в его Twitter. Во вторник сообщалось о 3 тыс. 393 "ликвидированных террористах". Таким образом, согласно данным Генштаба, за сутки турецкие военные нейтрализовали 51 "террориста".

Речь идет о бойцах "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и боевиках террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.