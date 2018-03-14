Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турецкие военные за сутки нейтрализовали 51 "террориста" в Сирии

Международная панорама
14 марта, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Согласно заявлению Генштаба, операция "Оливковая ветвь" проходит успешно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 марта. Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о "нейтрализации 3 тыс. 444 террористов" с начала проведения операции "Оливковая ветвь" в регионе Африн на северо-западе Сирии.

"Число нейтрализованных в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне террористов составило 3 тыс. 444. Операция "Оливковая ветвь" проходит успешно", - говорится в сообщении Генштаба, размещенном в среду в его Twitter. Во вторник сообщалось о 3 тыс. 393 "ликвидированных террористах". Таким образом, согласно данным Генштаба, за сутки турецкие военные нейтрализовали 51 "террориста".

Речь идет о бойцах "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и боевиках террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
Ученый: Хокинг был выдающимся физиком, мечтавшим объяснить мир
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Полиция разыскивает отчима пропавшей в Сочи девочки
6
Биография Олега Табакова
7
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама