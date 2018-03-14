Президент Филиппин объявил о выходе страны из МУС

ТАСС, 14 марта. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об отзыве ратификации страной Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщило в среду агентство France-Presse.

"Я объявляю, что Филиппины немедленно отзывают свою ратификацию Римского статута", - цитирует агентство заявление президента.

В феврале прокуратура МУС приняла решение начать предварительное изучение ситуации на Филиппинах. Как заявила прокурор Фату Бенсуда, будут проанализированы "возможные преступления, совершенные с 1 июля 2016 года в контексте кампании по борьбе с распространением наркотиков, запущенной правительством страны". По ее данным, тысячи человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем в некоторых случаях речь идет об убийствах без суда и следствия в ходе полицейских операций.