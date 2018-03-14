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Президент Филиппин объявил о выходе страны из МУС

Международная панорама
14 марта, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В феврале прокуратура Международного уголовного суда приняла решение начать изучение ситуации в стране из-за кампании по борьбе с распространением наркотиков, запущенной правительством

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Президент Филиппин Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте

© REUTERS/Dondi Tawatao

ТАСС, 14 марта. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об отзыве ратификации страной Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщило в среду агентство France-Presse.

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"Я объявляю, что Филиппины немедленно отзывают свою ратификацию Римского статута", - цитирует агентство заявление президента.

В феврале прокуратура МУС приняла решение начать предварительное изучение ситуации на Филиппинах. Как заявила прокурор Фату Бенсуда, будут проанализированы "возможные преступления, совершенные с 1 июля 2016 года в контексте кампании по борьбе с распространением наркотиков, запущенной правительством страны". По ее данным, тысячи человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем в некоторых случаях речь идет об убийствах без суда и следствия в ходе полицейских операций.

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