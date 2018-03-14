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Источник: НАТО не запустит статью о коллективной обороне из-за дела Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 11:18 UTC+3 /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Собеседник агентства сообщил, что "убийство агента разведслужб при невыясненных обстоятельствах нельзя рассматривать как серьезный аргумент для военного ответа альянса"

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© EPA/MAURIZIO GAMBARINI

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО не видит оснований для запуска Пятой статьи Договора о коллективной обороне после обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе.

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"Запуск 5-й статьи является диспропорциональным ответом на подобный инцидент, получить поддержку всех союзников [стран-членов НАТО] будет невозможно. С большей вероятностью следует ожидать в ближайшее время проведения консультаций по безопасности в Совете НАТО в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора [о коллективной обороне]", - отметил он.

"Нужно понимать, что запуск 5-й статьи не происходит автоматически, если не начался полноценный вооруженный конфликт. Если одна из стран НАТО считает, что стала жертвой иностранной агрессии, она должна запросить активацию механизмов альянса в Совете НАТО. Убийство агента разведслужб при невыясненных обстоятельствах нельзя рассматривать как серьезный аргумент для военного ответа альянса, этот шаг никогда не получит поддержки всех государств в Совете НАТО", - подчеркнул дипломат.

Он не стал комментировать саму возможность запроса Лондона об активации 5-й статьи, порекомендовав обращаться с этим к правительству Великобритании. Дипломатическая практика при принятии столь серьезных решений предусматривает обязательное проведение серии предварительных консультаций, цель которых - заранее прощупать готовность союзников поддержать предложенное решение. В этих условиях Лондон вряд ли будет даже поднимать на официальном уровне возможность активации 5-й статьи, поскольку отклоненный запрос о применении коллективной обороны станет серьезным ударом как по репутации Великобритании, так и по репутации НАТО в целом.

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Статья 5 Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этой каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до "применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона". Она применялась лишь однажды в истории - после терактов в США 11 сентября 2001 года. Статья 4 предусматривает проведение экстренных консультаций в НАТО, если одна из стран альянса считает, что ее независимость, территориальная целостность или безопасность оказались под угрозой.

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, по версии Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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